أعلنت الحكومة الأمريكية برنامجَ تأمين جديداً يسمح للقادمين من السياح ورجال الأعمال من بعض الدول بالدخول إلى الولايات المتحدة، مقابل دفع مبلغ يصل إلى 15 ألف دولار.وأفاد بيان نشر في السجل الفيدرالي الأمريكي اليوم، أن البرنامج التجريبي الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس الجاري، كما يهدف البرنامج إلى ضمان امتثال الزوار لشروط وأحكام تأشيراتهم ومغادرتهم الولايات المتحدة في الوقت المناسب.وبحسب وزارة الخارجية الخارجية، فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال.وقال متحدث باسم الوزارة: «إن هذه المبادرة تعزّز التزام إدارة ترمب تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومي».وأضاف: «هذا القرار سيسري على مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن معلومات المراقبة والتحقّق المتعلقة بهم غير كافية».وبحسب البيان، فإن حوالى 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.ويوجد حوالى 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً.وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأمريكي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة لعدد من الدول، خصوصاً في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.