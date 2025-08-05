تقلص العجز التجاري الأمريكي في شهر يونيو الماضي، على خلفية انخفاض حاد في واردات السلع الاستهلاكية، وهو أحدث مؤشر على تأثير الرسوم الجمركية الشاملة على السلع المستوردة، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة: «إن العجز التجاري الإجمالي تقلص 16 % في يونيو إلى 60.2 مليار دولار».وتراجع العجز التجاري للسلع 10.8 إلى أدنى مستوياته منذ شهر سبتمبر 2023. وأضاف المكتب: «إن العجز بالكامل بما يشمل قطاع الخدمات، كان أيضًا عند أقل مستوى له منذ شهر سبتمبر 2023».وبلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات 277.3 مليار دولار، بانخفاض أكثر من 278 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بينما وصل إجمالي الواردات إلى 337.5 مليار دولار، نزولًا من 350.3 مليار دولار.ونما الاقتصاد في الربع الثاني بمعدل سنوي 3 % بعد انكماش 0.5 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن الرقم الأساسي أخفى مؤشرات كامنة على ضعف النشاط.من ناحية أخرى، بين مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة في يونيو الماضي بعد تعديلها بالخفض. وكشفت المراجعات التي أُجريت على أرقام الأشهر السابقة إضافة وظائف أقل بكثير مما كان متوقعاً في البداية. وفي يونيو الماضي، أضاف الاقتصاد الأمريكي 14 ألف وظيفة فقط، وقد جرى تعديل هذه الأرقام بشكل ملحوظ نزولاً، مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 147 ألفاً.يذكر أن مكتب الإحصاءات هو جزء من وزارة العمل، لكنه يعمل بشكل مستقل ويقدم بيانات مفصلة حول التوظيف والأسعار والأجور وغيرها.