صعدت مؤشرات الأسهم الآسيوية، أمس، مقتفية أثر ارتفاع الأسهم الأمريكية «وول ستريت» التي استعادت معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 6.0%، ليصل إلى 81.40515 نقطة، كما زاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 4.1% ليصل إلى 57.3192 نقطة، كما ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 3.0% ليصل إلى 67.24799 نقطة، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5.0% ليصل إلى 13.3602 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.1% ليصل إلى 90.8759 نقطة، وصعد أيضاً مؤشر سيت التايلندي بنسبة 1.1%. وكان مؤشر سينسكس الهندي الاستثناء الوحيد، إذ تراجع بنسبة 5.0%.وكانت الأسواق قد شهدت جلسة حمراء نهاية الأسبوع الماضي، إذ تراجع داو جونز بأكثر من 500 نقطة، وخسر «أس أند بي 500» نحو 1.6 %، وهبط ناسداك بنسبة 2.2%، في أسوأ أداء يومي للمؤشرين منذ 21 مايو و21 أبريل الماضي على التوالي.ويقيّم المستثمرون الآن انعكاسات ضعف سوق العمل الأمريكي على الأسابيع القادمة، وسط تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً للاجتماع الخامس على التوالي.