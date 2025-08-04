أكد وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل أنه يجب على ألمانيا استخلاص النتائج من اتفاقية الجمارك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.وقال كلينجبايل في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية قبل اجتماعه مع نظيره الأمريكي في واشنطن: «أعتقد أن نقاط ضعفنا قد انكشفت بالفعل في نزاعنا مع الأمريكيين بشأن قضية الرسوم الجمركية، وعلينا استخلاص النتائج من ذلك». وأكد ضرورة العمل بشكل أوثق مع شركاء آخرين مثل كندا وبريطانيا، وقال: «يجب أن نصبح أقوى».وأكد كلينجبايل مجدداً أنه من الجيد حالياً التوصل إلى حل، مضيفاً في المقابل أنه حان الوقت أيضاً أن يتدبر الأوروبيون «ماذا حدث بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية؟»، مشيراً إلى أن إنهاء محتملاً للتجارة العالمية الحرة سيكون بمثابة «انتكاسة».وأوضح كلينجبايل، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه كان يتمنى نتيجة أفضل في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وبصفته وزيراً للمالية، يرى كلينجبايل أنه من الضروري الآن معرفة ما هو ممكن لحماية الوظائف والقوة الاقتصادية في ألمانيا، خصوصاً في قطاع الصلب، موضحاً أنه نفسه لديه علامات استفهام حول الاتفاق فيما يتعلق بقطاع الصلب ونظام الحصص المُحتمل.وتوجه كلينجبايل، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى الولايات المتحدة أمس، للقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أخيراً، إلى اتفاق بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية. وينص الاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.