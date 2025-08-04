أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض أكثر من المتوقع إلى 33.52% خلال يوليو 2025. وقال معهد الإحصاء التركي: «إن التضخم بلغ 2.06% على أساس شهري، وهو أيضاً أقل من التوقعات».وخلال شهر يونيو الماضي بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 1.37% على أساس شهري، و35.05% على أساس سنوي.وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 1.73% على أساس شهري في يوليو 2025؛ ليرتفع المعدل السنوي بنسبة 24.19%.من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، أخيراً، انخفاض العجز التجاري للبلاد بنسبة 12.1% على أساس سنوي في يوليو الماضي، ليصل إلى 6.4 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي كشف فيه ارتفاع الصادرات التركية إلى 25 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 31.4 مليار دولار خلال الشهر ذاته. وأعرب الوزير عن تفاؤله بهذه المؤشرات الإيجابية، مؤكداً أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الصادرات وتقليص الفجوة التجارية، في إطار إستراتيجية الدولة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت، أخيراً، تصنيف تركيا إلى «Ba3» من «B1»، وعزت ذلك إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وتراجع التضخم وتقلص الاختلالات الاقتصادية.وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد إلى مستقرة من إيجابية، في إشارة إلى التوازن بين المكاسب المستمرة على صعيد السياسات والمخاطر السياسية والخارجية القائمة. وقالت «موديز» في بيان: «يعكس هذا الرفع سجلاً متزايداً من صانعي السياسات الفعّالين، وتحديداً التزام البنك المركزي بسياسة نقدية تسهم بشكل دائم في تخفيف الضغوط التضخمية».