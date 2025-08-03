أعلنت الهيئة التنظيمية للأسواق المالية في المملكة المتحدة (FCA) أنها تدرس إطلاق خطة تعويضات واسعة النطاق في قطاع تمويل السيارات، وسط توقعات بأن تتجاوز التكلفة الإجمالية لهذه الخطة 9 مليارات جنيه إسترليني، وربما تصل إلى مستويات أعلى بكثير.وقالت الهيئة: «من غير المرجح أن تكون تكلفة أي خطة، بما في ذلك التكاليف الإدارية، أقل من 9 مليارات جنيه إسترليني، وقد تكون أعلى من ذلك بكثير».ورغم وجود سيناريوهات تقديرية تشير إلى أن التكلفة قد تصل إلى 18 مليار جنيه، أوضحت الهيئة أنها لا تعتبر هذه السيناريوهات الأكثر ترجيحاً، ولفتت إلى أن «تقديرات المحللين التي تقع في منتصف هذا النطاق تُعد أكثر معقولية».وأكدت FCA أنها ستنشر وثيقة المشاورة حول هذه الخطة بحلول أوائل أكتوبر القادم، وستبقى مفتوحة لمدة ستة أسابيع، تمهيداً لاعتماد القواعد النهائية خلال العام القادم.ودعت الهيئة الشركات إلى «تحديث تقديراتها للالتزامات بشكل فوري، بحيث تشمل مسؤوليات التعويض والتكاليف الإدارية معاً»، وأكدت أنها ستلزم الشركات بإبلاغ العملاء بإمكانية أهليتهم للحصول على تعويضات.ورغم حجم التعويضات المحتمل، توقعت FCA أن يظل سوق التمويل في قطاع السيارات الجديدة والمستعملة «صحياً ومستقراً»، مؤكدة أن الخطة لن تُحدث اضطراباً هيكلياً في السوق.