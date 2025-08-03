أعلن وزير التجارة الدولية وشؤون العلاقات الحكومية الدولية في كندا دومينيك لوبلان اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيجريان على الأرجح محادثات خلال الأيام القليلة القادمة.يأتي ذلك بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 35% على سلع لا يشملها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وأضاف لوبلان، وهو الوزير المسؤول عن ملف التجارة بين الولايات المتحدة وكندا بالحكومة الفيدرالية، لشبكة (سي.بي.إس نيوز) أن المحادثات التي أُجريت أخيراً منحته تشجيعاً، مشيراً إلى اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية لا يزال خياراً مطروحاً.وقال لوبلان، في إشارة إلى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير: «المحادثات مع الوزير لوتنيك والسفير جرير منحتنا التشجيع، لكننا لم نصل بعد إلى نقطة تسمح بالتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة اقتصادي البلدين».وأشار إلى أنه يتوقع أن يتحدث كارني وترمب خلال الأيام القليلة القادمة. وأردف قائلاً: «نعتقد أن هناك خياراً للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يُخفض بعض هذه الرسوم الجمركية ويوفر قدراً أكبر من اليقين للاستثمارات».يذكر أن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أعلن اليوم أن من المرجح أن تبقى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي على عشرات الدول كما هي بدلاً من خفضها في إطار المفاوضات المستمرة.وقال جرير في تصريحات لشبكة «سي.بي.إس»: «إن هذا لن يكون هو الحال في الجولة الأحدث من الرسوم الجمركية». وأضاف: «يتحدد الكثير من هذه الرسوم وفقاً للاتفاقات، وبعض هذه الصفقات مُعلن وبعضها غير مُعلن، والبعض الآخر يعتمد على مستوى العجز أو الفائض التجاري الذي قد يكون لدينا مع البلد، ومعدلات الرسوم الجمركية هذه ستظل ثابتة إلى حد كبير».وكان ترمب قد رجَّح أخيراً أن يفرض رسوماً جمركية شاملة تراوح بين 15% و20% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي لم تُبرم اتفاقيات تجارية منفصلة مع واشنطن.