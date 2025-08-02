أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيبقى على الأرجح في منصبه، وذلك رغم انتقاد ترمب الحاد لسياسات الفيدرالي.وفي مقابلة مع موقع نيوزماكس الإخباري، أشار ترمب إلى أنه يستطيع إقالة باول على الفور، لافتاً إلى أن سعر الفائدة الأمريكية مرتفع للغاية، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول ستحدث اضطراباً في السوق.وقال ترمب في منشور حديث على منصة تروث سوشيال: «يجب على جيروم المتأخر للغاية، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن، إذا واصل الرفض، فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به».وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وأدت تعليقات باول بعد القرار إلى تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض اعتباراً من سبتمبر القادم؛ ما أثار غضب ترمب، الذي يطالب بالتيسير النقدي فوراً وبمعدلات كبيرة.واتُخذ أحدث قرار للسياسة النقدية بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين، وهو ما يظهر انقساماً في البنك المركزي الذي عادة ما يتخذ قراراته بالإجماع.وعارض القرار عضوان من محافظي مجلس الاحتياطي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 30 عاماً.ويرشح الرئيس الأعضاء السبعة في مجلس محافظي البنك المركزي، ويؤكد مجلس الشيوخ تعيينهم.