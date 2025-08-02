رجّح البنك المركزي الياباني أن أرباح الشركات ستتراجع هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، ما سيدفعها إلى خفض خططها للإنفاق الرأسمالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن التأثير المحتمل على اقتصاد البلاد المعتمد على التصدير.وأوضح بنك اليابان، في النسخة الكاملة من تقريره حول التوقعات الاقتصادية، أن شركات صناعة السيارات اليابانية تحمّلت التكاليف المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية بدلاً من تمريرها إلى المستهلكين الأمريكيين، وهو ما انعكس في تراجع أسعار الصادرات بنحو 20% منذ أبريل.وأضاف البنك: «يشير هذا إلى أن شركات السيارات اليابانية تتجنب رفع الأسعار، الذي قد يؤدي إلى انخفاض حجم المبيعات، وذلك على حساب تدهور ربحيتها».وأشار إلى أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات اليابانية سيصبح أكثر وضوحاً عندما يبدأ حجم التجارة العالمية، المتضخم حالياً بسبب تعجيل الشركات في الشحنات لتفادي الرسوم الأمريكية الأعلى في التراجع.وذكر البنك أنه «نظراً لتأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية المباشرة وغير المباشرة، فإن الشركات اليابانية تواجه احتمالاً متزايداً لانخفاض الأرباح خلال السنة المالية الحالية»، مشدداً على ضرورة مراقبة تأثير تراجع الأرباح على استعداد الشركات لمواصلة رفع الأجور.ورغم ذلك، أشار بنك اليابان إلى أن الرسوم الأمريكية لم تحدث بعد أي تغييرات كبيرة في خطط الشركات اليابانية المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي.