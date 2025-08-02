ارتفع معدل التضخم في النمسا خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 3.5% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2024.وأظهرت بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء المركزية النمساوية أمس، أن ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية والمواد الغذائية والخدمات، خصوصاً في قطاع المطاعم، كان المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع.وصعدت أسعار وجبات الغداء بنسبة 7.7% خلال عام، فيما ارتفعت أسعار خدمات المطاعم بنسبة 5.6%، متجاوزة معدل التضخم العام.وشهدت أسعار المطاعم منذ عام 2020 زيادة إجمالية تجاوزت 42%، مقارنة بارتفاع متوسط التضخم العام البالغ 28%، مع قفزة خاصة في أسعار الأطباق النباتية بلغت 57%.وعزا ممثلو قطاع الضيافة هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الأجور والطاقة والمواد الأولية، بالتزامن مع تغير عادات المستهلكين نحو مزيد من الحذر في الإنفاق.وعلى الصعيد الأوروبي، تتجاوز الزيادات في أسعار المطاعم بالنمسا نظيراتها في ألمانيا 3.4%، ومنطقة اليورو 3.8%، وهو ما ينعكس سلباً على تنافسية النمسا كوجهة سياحية.