شهد الدولار الأمريكي انخفاضا ملحوظا مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، بعد صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال أظهرت تباطؤاً في سوق العمل الأمريكية.

وأضافت الشركات الأمريكية 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 100 ألف وظيفة، وفقاً لاستطلاع رويترز.

كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، مقارنة بـ4.1% في يونيو، وهو ما يتماشى مع التوقعات.

وأضافت الصدمة مراجعة حادة لأرقام يونيو، حيث تم تخفيض عدد الوظائف المضافة إلى 14 ألفاً بدلاً من 147 ألف المعلن عنها سابقاً.

هذه الأرقام دفعت المتداولين إلى زيادة توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، حيث يتوقعون الآن خفضاً بمقدار 54 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ34 نقطة أساس الخميس، مع احتمال بدء الخفض في سبتمبر، ومع ذلك، يبقى قرار الاحتياطي الفيدرالي مرهوناً بتقرير الوظائف القادم لشهر أغسطس.

وفي تعليق لها، قالت هيلين جيفن، مديرة التداول في شركة ماني يو إس إيه بواشنطن: «الوضع أسوأ مما توقعه أي شخص، والمفاجأة الكبرى هي المراجعة الهبوطية للشهر السابق أيضاً، سوق العمل يتباطأ بشكل واضح، ما يجعل تقرير سبتمبر حاسماً».

من ناحية أخرى، تأثرت الأسواق بسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، حيث فرض تعريفات جمركية جديدة على العديد من الدول، بما في ذلك تعريفة بنسبة 39% على سويسرا، و35% على كندا.

وأدت هذه التعريفات إلى انخفاض الفرنك السويسري مقابل الدولار بنسبة 0.82% إلى 0.806، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 23 يونيو عند 0.8171.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.58% إلى 1.38 دولار كندي لكل دولار أمريكي، على الرغم من التعريفة المفروضة، كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 1.09% إلى 98.94.

وارتفع اليورو بنسبة 1.22% إلى 1.1554 دولار، بينما تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 1.58% إلى 148.35، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 28 مارس عند 150.91، كما تأثر الين أيضا بإشارات من بنك اليابان بتأخير رفع أسعار الفائدة، ما أثار قلق السلطات اليابانية.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء إلى أن البنك المركزي قد يحتفظ بأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب مخاوف من تأثير التعريفات على التضخم.

ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الضعيفة أعادت إحياء التكهنات حول خفض وشيك لأسعار الفائدة.