أفادت تقارير بأن شركة OpenAI، المطورة لتطبيق ChatGPT، حققت نموًا كبيرًا في إيراداتها خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث وصلت إيراداتها السنوية إلى 12 مليار دولار، أي ما يعادل ضعف ما حققته في الفترة السابقة، وفقًا لموقع The Information.

ويشير الرقم إلى أن الشركة تحقق إيرادات شهرية تبلغ نحو مليار دولار، مع قاعدة مستخدمين نشطة أسبوعيًا تصل إلى 700 مليون مستخدم لمنتجات ChatGPT، من الأفراد والشركات على حد سواء.

وذكر التقرير أن الشركة، التي تدعمها مايكروسوفت، رفعت توقعاتها لمعدل الإنفاق النقدي في عام 2025 إلى نحو 8 مليارات دولار، بزيادة مليار دولار عن التوقعات السابقة.

وتسعى OpenAI حاليًا لجذب مستثمرين لجولة تمويل ثانية بقيمة 30 مليار دولار، حيث تستثمر شركتا Sequoia Capital وTiger Global Management مئات الملايين في هذه الجولة.

وأضاف التقرير أن مستثمرين، بجانب شركة SoftBank اليابانية، اقتربوا من إتمام التزامات بقيمة 7.5 مليار دولار لهذا الجزء من التمويل، ويبلغ إجمالي استثمارات SoftBank في OpenAI نحو 32 مليار دولار منذ بدء استثمارها في خريف 2024.