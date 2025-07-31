استقرت أسعار النفط، اليوم (الخميس)، مع تقييم المستثمرين لمخاطر نقص الإمدادات وسط تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يضغط من أجل حل سريع للحرب في أوكرانيا عبر فرض المزيد من الرسوم الجمركية، ومع ذلك، أثرت زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام الأمريكية على الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر، التي تنتهي صلاحيتها الخميس، بنسبة 0.1% أو 10 سنتات لتصل إلى 73.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 03.45 بتوقيت غرينتش، كما تراجع عقد برنت لشهر أكتوبر، الأكثر نشاطًا، بنسبة 0.2% أو 14 سنتًا ليصل إلى 72.33 دولارًا.

في الوقت نفسه، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر بنسبة 0.1% أو 5 سنتات إلى 69.95 دولار للبرميل، وكانت الأسعار ارتفعت بنسبة 1% يوم الأربعاء.

وأوضحت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا لـ«رويترز»، أن أسواق النفط تشهد حالة من التذبذب ضمن نطاق ضيق، حيث يفتقر المشترون والبائعون إلى الحافز لدفع الأسعار للأعلى أو الأسفل بشكل حاسم، خصوصا مع اقتراب موعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة في الأول من أغسطس.

وأضافت أن تصريحات ترمب الحادة بشأن العقوبات على النفط الروسي تدعم أسعار السوق المرتفعة، لكن قوة الدولار، وتباطؤ المؤشرات الاقتصادية العالمية، وزيادة مخزونات النفط الأمريكية تحد من المكاسب.

وأشار ترمب إلى أنه سيبدأ في فرض إجراءات على روسيا، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 100% على شركائها التجاريين، إذا لم تحرز تقدمًا في إنهاء الحرب خلال 10-12 يومًا، وهي مهلة أقصر من الـ50 يومًا التي حددها سابقًا.

من جانبه، قال توشيتاكا تازاوا، محلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية، إن المخاوف من أن الرسوم الجمركية الثانوية على الدول المستوردة للنفط الروسي ستؤدي إلى تضييق الإمدادات وتدفع المستثمرين إلى زيادة الشراء.

كما حذرت الولايات المتحدة الصين، أكبر مستورد للنفط الروسي، من فرض رسوم جمركية كبيرة إذا استمرت في شراء النفط.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس (الأربعاء)، فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردًا وكيانًا وأوعية مرتبطة بإيران، في إشارة إلى تصعيد إدارة ترمب لحملة الضغط الأقصى بعد قصف مواقع نووية إيرانية رئيسية في يونيو.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 7.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو، لتصل إلى 426.7 مليون برميل بسبب انخفاض الصادرات، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضًا بمقدار 1.3 مليون برميل.

وعلى صعيد آخر، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل إلى 228.4 مليون برميل، متجاوزة التوقعات بانخفاض قدره 600,000 برميل.

وقال «تازاوا» إن البيانات الأمريكية أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام، لكن الانخفاض الكبير في مخزونات البنزين عزز وجهة النظر بأن الطلب قوي خلال موسم القيادة، مما أدى إلى تأثير محايد على سوق النفط.