أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، ولم يُعطِ أي مؤشرات تذكر على موعد خفض تكاليف الاقتراض.وأفاد البنك في بيان، بعد تصويت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بأغلبية تسعة أصوات، مقابل صوتين، على إبقاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتا في نطاق 4.25-4.50%، للاجتماع الخامس على التوالي، لا يزال معدل البطالة منخفضا، وظروف سوق العمل مستقرة، ولا يزال التضخم مرتفعا بعض الشيء.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعا أخيرا، مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إلى خفض أسعار الفائدة القياسية على الفور بعد أن أظهرت بيانات انتعاش النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني.وكتب ترمب على منصة «تروث سوشال»: «بينما يستعد البنك المركزي لإصدار قراره بشأن السياسة النقدية الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني صدر للتو، 3%، وهو أفضل بكثير من المتوقع، وبعد فوات الأوان يجب الآن خفض سعر الفائدة، لا تضخم دعوا الناس يشترون منازلهم ويسددون ثمنها».وجاءت مطالبة ترمب قبل ساعات من إعلان «الفيدرالي» قراره بشأن الفائدة، بينما تترقب الأسواق اليوم، القرار وسط إجماع من المحللين بإبقاء معدلات الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%، في ظل استمرار التوجه نحو تجنّب خفض الفائدة في الوقت الراهن.ويُعد اجتماع اليوم، الأول من نوعه منذ زيارة ترمب إلى موقع بناء المقر الجديد للفيدرالي، وهي الزيارة التي أثارت جدلا بشأن التجاوزات في التكاليف.