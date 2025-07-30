يُصدر البيت الأبيض أول تقرير رئيسي له حول سياسة العملات المشفرة اليوم. ومن المتوقع أن يُلقي التقرير مزيداً من الضوء على الموقف التنظيمي لإدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه الأصول المشفرة.وأكد المدير التنفيذي لشؤون العملات المشفرة في إدارة البيت الأبيض بو هاينز، في وقت سابق أن التقرير، الذي صدر بعد مراجعة استمرت 180 يوماً للأمر التنفيذي رقم 14178، سيُصدر في 30 يوليو الجاري.وأضاف: «أمريكا الآن رائدة في مجال سياسة الأصول الرقمية».ومن المتوقع أن يُوصي التقرير بإرشادات لإصلاح سياسات العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، والوصول إلى الخدمات المصرفية، والأمن القومي فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، كما يُمكننا توقع إرشادات حول الوضوح التنظيمي المحايد تكنولوجياً ضمن حدود قضائية مُحددة جيداً.وتأتي هذه الوثيقة بعد أيام فقط من التقدم الاستثنائي المُحرز في مشاريع قوانين رئيسية للعملات المشفرة، مثل قانون «GENIUS»، وقانون «CLARITY»، وقانون مكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية، وفقاً لما ذكره موقع «The Street».وسيكشف التقرير المرتقب أيضاً عن احتياطيات الحكومة الأمريكية من العملات المشفرة، بما في ذلك حالة احتياطي بيتكوين الاستراتيجي ومخزون الأصول الرقمية.ويتكون هذا المخزون من أصول مشفرة صودرت من خلال إجراءات إنفاذ قانونية اتخذتها وكالات فيدرالية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DoJ)، وغيرها.ووفقاً لموقع BitcoinTreasuries، تمتلك الحكومة الأمريكية 198,012 بيتكوين بقيمة 23.2 مليار دولار.ومع ذلك، من المهم التمييز بين عملات بيتكوين المصادرة والمحتجزة. وتمتلك الحكومة الأمريكية رسمياً الأصول المصادرة، ومن المرجح أن تذهب الأصول المحتجزة إلى تعويض ضحايا الاختراق والاحتيال، وما إلى ذلك، أو إلى خزينة الحكومة.وبلغ سعر بيتكوين، الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 123,091.61 دولاراً في 14 يوليو الجاري، نحو 118 ألف دولاراً، بينما بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 3.85 تريليون دولار وقت كتابة هذا التقرير.