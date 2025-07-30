دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجدداً، مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إلى خفض أسعار الفائدة القياسية على الفور بعد أن أظهرت بيانات انتعاش النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الثاني.وكتب ترمب على منصة تروث سوشيال: «بينما يستعد البنك المركزي لإصدار قراره بشأن السياسة النقدية الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني صدر للتو، 3%، وهو أفضل بكثير من المتوقع، وبعد فوات الأوان يجب الآن خفض سعر الفائدة، لا تضخم دعوا الناس يشترون منازلهم ويسددون ثمنها».وجاءت مطالبة ترمب قبل ساعات من إعلان «الفيدرالي» قراره بشأن الفائدة، بينما تترقب الأسواق اليوم، القرار وسط إجماع من المحللين بإبقاء معدلات الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%، في ظل استمرار التوجه نحو تجنّب خفض الفائدة في الوقت الراهن.ورغم هذا التوجه، تبرز احتمالات معارضة داخلية نادرة، إذ من المتوقع أن يعارض عضوا الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان قرار التثبيت، وفي حال تمسّكا بموقفهما الداعم لخفض الفائدة، فستكون هذه أول معارضة مزدوجة داخل لجنة السياسة النقدية منذ عام 1993.ويُعد اجتماع اليوم، الأول من نوعه منذ زيارة ترمب إلى موقع بناء المقر الجديد للفيدرالي، وهي الزيارة التي أثارت جدلاً بشأن التجاوزات في التكاليف، إلى جانب تصاعد الضغط على جيروم باول لاتخاذ خطوات نحو خفض الفائدة.ورغم تمسك باول بموقفه، بدأ بعض أعضاء الفيدرالي في الميل نحو موقف ترمب. فقد لمّح محافظ الفيدرالي كريستوفر والر إلى إمكانية معارضته العلنية لقرار التثبيت، معتبراً أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على التضخم سيكون مؤقتاً، وأن سوق العمل قد تتدهور قريباً.