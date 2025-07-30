أفاد مكتب الإحصاء الإيطالي، أن الاقتصاد الإيطالي انكمش 0.1% في الربع الثاني من عام 2025، وهو أول انكماش له منذ الربع الثاني من عام 2023. جاء هذا الانكماش بعد نمو بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي. وعلى أساس سنوي تراجع النمو الاقتصادي من 0.7% إلى 0.4% خلال الربع الأولوكانت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإيطالي، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الإيطالي سجل نموا بشكل طفيف في الربع الأخير من عام 2024، بعد تعديله من تغير ثابت، تم تقديره في بادئ الأمر.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي0.1%، على أساس ربع سنوي، في الربع الرابع من العام الماضي، بعد أن ظل في حالة ركود في الربع الثالث.وعلى جانب الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي 0.2%، كما سجل تكوين رأس المال الثابت الإجمالي نموا 1.6%.وفيما يتعلق بالقيمة المضافة، انتعش قطاع الصناعة 0.9%، بينما تراجع قطاع الزراعة 0.7% وقطاع الخدمات 0.1%.وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.6%، في الربع الأخير من ديسمبر العام الماضي، وهو ما تم تعديله صعودا.