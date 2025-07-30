أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع عدد من الشركاء التجاريين، التي تنتهي في الأول من أغسطس، لن يتم تمديدها.وقال في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «موعد الأول من أغسطس هو موعد نهائي، وهو صامد ولن يُمدد. يوم عظيم لأمريكا».في الوقت نفسه، أشار ترمب إلى أنه سيحصل على إحاطة تفصيلية حول سير المفاوضات، لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً من سكوت بيسنت أفاده بأن الاجتماع مع الوفد الصيني كان جيداً جداً.من جهته، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكون بيسنت أن الرئيس ترمب يمتلك الكلمة الفصل في جميع الاتفاقيات التجارية، بما في ذلك الهدنة الجمركية المرتقبة مع الصين.من جانبه، صرّح الممثل التجاري الأمريكي أنه سيعود إلى واشنطن لعرض نتائج المحادثات على الرئيس ترمب، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن تمديد تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً.ونوه المفاوضون الأمريكيون إلى أن أي تمديد محتمل لتعليق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لن يتم إلا بموافقة شخصية من الرئيس دونالد ترمب.واتفق مسؤولون أمريكيون وصينيون على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية البالغة 90 يوماً، وذلك بعد محادثات في ستوكهولم على مدى يومين، وصفها الجانبان بالبناءة.وتأتي تلك التصريحات في ظل مفاوضات مكثفة تجريها واشنطن مع عدد من الدول، وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الإجراءات التجارية حال عدم التوصل إلى تفاهمات قبل انتهاء المهلة.وترى الإدارة الأمريكية أنها مستعدة لكافة السيناريوهات، في إشارة إلى إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية إذا لم تُوقّع الاتفاقيات في الموعد المحدد.