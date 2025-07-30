تتسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إحداث تأثير سلبي على قطاع الشوكولاتة، فبدلا من تعزيز الصناعة المحلية، أدت الرسوم إلى زيادة تكاليف استيراد الكاكاو باهظ الثمن وقللت من تنافسية المصانع الأمريكية مقارنة بالمنافسين في كندا والمكسيك، وفقًا لتصريحات 11 من قادة الصناعة وخبراء التجارة، تحدثوا لوكالة «رويترز».

وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، التي أكدت إدارة ترمب استمرارها، يمكن لكندا والمكسيك تصدير الشوكولاتة إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، بغض النظر عن مصدر الكاكاو.

كندا، بدورها لا تفرض رسومًا على استيراد الكاكاو الخام أو شبه المصنع، بينما تنتج المكسيك حبوب الكاكاو محليًا، مما يتيح للمصانع في هذين البلدين إنتاج الشوكولاتة بتكلفة أقل مقارنة بالمصانع الأمريكية التي تواجه الآن رسومًا تراوح بين 10-25% على مستلزمات الكاكاو، وقد ترتفع إلى 35% اعتبارًا من الأول من أغسطس.

أفادت شركة «هيرشي»، أكبر منتج للشوكولاتة في الولايات المتحدة، أنها قد تواجه تكاليف رسوم جمركية تصل إلى 100 مليون دولار في الربعين الثالث والرابع إذا استمرت الرسوم.

وفي الوقت نفسه، تواجه شركات أصغر مثل «تازا شوكولاتة» في ماساتشوستس، التي تعتمد على الكاكاو المستورد، ضغوطًا مالية كبيرة، فقد دفعت الشركة 24,124 دولارًا كرسوم جمركية على حاوية كاكاو من هايتي، وتتوقع دفع أكثر من 30,000 دولار على حاوية قادمة من جمهورية الدومينيكان، وفقًا لمؤسس الشركة أليكس ويتمور.

قال ويتمور: بالنسبة لشركة بحجمنا، هذه الرسوم تمحو هامش الربح. نفكر الآن في إيجاد حلول أكثر فعالية من حيث التكلفة للمستهلكين، ونظرًا للتكاليف الباهظة لنقل الإنتاج إلى كندا، قرر ويتمور البقاء في الولايات المتحدة على أمل أن تتغير السياسات، مضيفًا: الوضع الحالي غير مستقر، لذا نحن نترقب ونأمل أن يمر هذا التحدي.

وتشير بيانات الجمارك، بحسب «رويترز»، إلى أن صادرات الشوكولاتة الكندية إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 10% في الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مما يعكس استفادة بعض الشركات الكندية والمكسيكية من الرسوم الأمريكية.

وتستفيد شركات مثل «باري كاليبو»، التي تمتلك مصانع في كندا والمكسيك، من هذا الوضع، حيث يمكنها تصدير الشوكولاتة دون رسوم إضافية إلى السوق الأمريكية.

وفي ظل ارتفاع أسعار الكاكاو عالميًا بسبب سوء الأحوال الجوية والأمراض في ساحل العاج وغانا، تواجه شركات الشوكولاتة الأمريكية ضغوطًا إضافية، فقد رفعت «هيرشي» أسعار منتجاتها بنسبة مزدوجة الأرقام، بينما زادت «تازا »أسعار الجملة بنسبة 10%، وارتفع سعر ألواح الشوكولاتة على موقعها الإلكتروني من 5.99 دولار إلى 6.99 دولار.

وتسعى «هيرشي» للحصول على إعفاءات جمركية على الكاكاو من الحكومة الأمريكية، بينما تستثمر شركة «مارس» 2 مليار دولار في تصنيع الشوكولاتة محليًا.

وفي المكسيك، أشار باولو كوادريني، مدير عام جمعية الشوكولاتة والحلويات المكسيكية، إلى أن الرسوم الأمريكية تخلق فرصًا جديدة للشركات المكسيكية، حيث تزداد طلبات التصنيع من الشركات الأمريكية.

ويُعد سوق الشوكولاتة الأمريكي، الذي يتراوح حجمه بين 25-30 مليار دولار، هدفًا رئيسيًا، حيث تستحوذ كندا على 10% من الواردات والمكسيك على 2.5%.