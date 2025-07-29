انخفض العجز في تجارة السلع الأمريكية بشكل كبير في شهر يونيو الماضي، وسط تراجع الواردات، مما عزز توقعات الاقتصاديين.وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، أن العجز في تجارة السلع تقلص بنسبة 10.8% إلى 86.0 مليار دولار الشهر الماضي.وانخفضت واردات السلع بمقدار 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار، وتراجعت صادرات السلع 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.وأدى تدفق الواردات، نتيجة سعي الشركات إلى الاستيراد قبل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأجنبية، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.5% خلال الربع من يناير إلى مارس. ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأمريكية تقديراتها المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني غدا (الأربعاء).وعلى صعيد تداولات أسعار الدولا، سجّل الدولار أعلى مستوى في 15 أسبوعاً مقابل الين، أخيراً، بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت ارتفاعاً في أسعار المستهلكين في يونيو الماضي.وانخفض اليورو في أحدث تعاملاته 0.27 % إلى 1.1631 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 25 يونيو الماضي، ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.66% إلى 148.68 ين، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من أبريل، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.21 % إلى 1.3399 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي.وكان مؤشر الدولار تراجع خلال تعاملات أخيرة له، مع تقييم الأسواق الإجراءات الجمركية الأخيرة التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب.