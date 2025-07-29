أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن الرئيس دونالد ترمب سيتخذ قراراته بشأن الاتفاقيات التجارية هذا الأسبوع حتى مع استمرار مفاوضات منفصلة مع الصين والاتحاد الأوروبي، وذلك قبل الموعد النهائي الذي فرضه ترمب في الأول من أغسطس القادم. وقال لوتنيك في مقابلة مع شبكة «سي.إن.بي.سي»: «سننجز الأمور بحلول يوم الجمعة القادم».ولا يزال مسؤولون أمريكيون ونظراؤهم من الاتحاد الأوروبي يناقشون الرسوم على الصلب والألومنيوم، إضافة إلى لوائح الخدمات الرقمية بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية إطارية يوم الأحد الماضي.وفي وقت سابق، التقى مسؤولون صينيون وأمريكيون، في ستوكهولم لليوم الثاني من المفاوضات حول الرسوم الجمركية المتبادلة، بهدف تمديد الهدنة التي اتفق عليها في هذا المجال في محادثات في جنيف في مايو الماضي.وفي محاولة لتمديد الهدنة التجارية بين البلدين وتفادي عودة الرسوم الجمركية المرتفعة التي تهدد سلاسل الإمداد العالمية، عقدت الولايات المتحدة والصين جولة مفاوضات، أمس (الإثنين)، في ستوكهولم استمرت أكثر من خمس ساعات.وأعربت بكين عن أملها في إمكان عقد الجانبين محادثات تقوم على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غوه جياكون: «نأمل من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الصين، أن تعزز التوافق من خلال الحوار والتواصل، وتحد من سوء التفاهم وترسخ التعاون وتشجع تطوير العلاقات الصينية الأمريكية بصورة مستقرة وسليمة ومستدامة».وتهدف المحادثات في ستوكهولم إلى تمديد الهدنة الممتدة على 90 يوماً، التي تم التوصل إليها في جنيف في مايو الماضي، ما وضع حداً لإجراءات الرد المتبادلة في مجال الرسوم الجمركية.