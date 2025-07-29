التقى مسؤولون صينيون وأمريكيون اليوم، في ستوكهولم لليوم الثاني من المفاوضات حول الرسوم الجمركية المتبادلة، بهدف تمديد الهدنة التي اتفق عليها في هذا المجال بمحادثات في جنيف مايو الماضي.وفي محاولة لتمديد الهدنة التجارية بين البلدين وتفادي عودة الرسوم الجمركية المرتفعة التي تهدد سلاسل الإمداد العالمية، عقدت الولايات المتحدة والصين جولة مفاوضات أمس في ستوكهولم استمرت أكثر من خمس ساعات.وأعربت بكين يوم الإثنين عن أملها في إمكان عقد الجانبين محادثات تقوم على «الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل».وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غوه جياكون:«نأمل من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الصين، أن تعزز التوافق من خلال الحوار والتواصل، وتحد من سوء التفاهم وترسخ التعاون وتشجع تطوير العلاقات الصينية - الأمريكية بصورة مستقرة وسليمة ومستدامة».وتهدف المحادثات في ستوكهولم إلى تمديد الهدنة الممتدة على 90 يوما والتي تم التوصل إليها في جنيف في مايو الماضي، ما وضع حدا لإجراءات الرد المتبادلة في مجال الرسوم الجمركية.وأفسحت هذه الهدنة المجال في خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية والصينية من 125% و145% على التوالي إلى مستويات أقل بكثير بلغت 10% و30%. وتُضاف هذه الرسوم الجديدة إلى تلك التي كانت مفروضة على عدد من المنتجات قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في أواخر يناير الماضي.وتأتي المحادثات، التي ضمّت وزير الخزانة الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني، قبل انتهاء المهلة المحددة في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم.وأكدت واشنطن أن المحادثات تركز حالياً على تنفيذ الاتفاقات السابقة وضمان تدفق المعادن الحيوية، وسط توقعات بتمديد الهدنة 90 يوماً إضافية.ويمهد التقارب المحتمل الطريق للقاء مرتقب بين الرئيسين ترمب وشي جينبينغ في وقت لاحق من العام.من جهته، أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أن تمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما يُعد احتمالا مرجحا، موضحا أن القرار النهائي سيعود للرئيس ترمب.