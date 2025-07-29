افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة (وول ستريت) اليوم، على ارتفاعات قياسية، وسط تقييم المستثمرين لعدد كبير من تقارير نتائج شركات أمريكية كبرى.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع (15.8) نقطة أي بنسبة (0.25%) عند الفتح إلى 6405.62 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع (108.1) نقطة أي (0.51%) ليصل إلى 21286.725 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 3.8 نقطة أي (0.01%) إلى (44833.74) نقطة.من ناحية أخرى، انخفض العجز في تجارة السلع الأمريكية بشكل كبير في شهر يونيو الماضي، وسط تراجع الواردات، مما عزز توقعات الاقتصاديين.وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، أن العجز في تجارة السلع تقلص بنسبة 10.8% إلى 86.0 مليار دولار الشهر الماضي.وانخفضت واردات السلع بمقدار 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار، وتراجعت صادرات السلع 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.وأدى تدفق الواردات، نتيجة سعي الشركات إلى الاستيراد قبل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأجنبية، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.5% خلال الربع من يناير إلى مارس. ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأمريكية تقديراتها المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني غدا (الأربعاء).