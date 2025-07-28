عُقد الاجتماع الـ61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عبر الاتصال المرئي اليوم (الإثنين) 3 صفر 1447هـ، الموافق 28 يوليو 2025، استُعرضت خلاله بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو 2025، مشيدة بالتزام الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول من خارجها بإعلان التعاون.وحثت اللجنة جميع الدول المشاركة على مواصلة الالتزام التام والامتثال لآلية التعويض، مشيرةً إلى الدول التي لم تحقق الامتثال الكامل لتقديم خطط تعويضات محدثة إلى الأمانة العامة لـ«أوبك» في موعد أقصاه 18 أغسطس 2025، مكررة تأكيد استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي اُتفق عليها في الاجتماع الوزاري الـ38، للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إطار اتفاق التعاون لـ«أوبك بلس»، الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024.وستواصل اللجنة مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي أعلنت عنها بعض الدول المشاركة، من «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، وفقًا لما اُتفق عليه في الاجتماع الـ52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الذي عُقد في 1 فبراير 2024.وتحتفظ اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، استناداً إلى ما اُتفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الـ38، للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إطار اتفاق التعاون لـ«أوبك بلس»، المنعقد في 5 ديسمبر 2024.وقد تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (الاجتماع الـ62) في 1 أكتوبر 2025.​