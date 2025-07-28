قررت وزارة التجارة التركية فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات من مصر من منتج «فيلم بولي بروبيلين ثنائي المحور»، بعد ثبوت بيعه بأسعار مُغرقة تسببت في إلحاق ضرر بالصناعة المحلية التركية.وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تصل مدة الرسوم إلى خمس سنوات، على أن تستمر الرسوم في حال بدء تحقيق مراجعة قبل انتهاء المدة.ويشمل القرار الفيلم المستخدم في تغليف المنتجات الغذائية والصناعية، مثل أكياس البسكويت والمقرمشات.وجاءت الرسوم المفروضة على الشركات المصرية كالتالي: شركة القاهرة لتصنيع مواد التعبئة «كوباك» بنسبة 27.37%، وشركة فليكس فيلمز بنسبة 14.96%، وشركة تغليف للصناعات بنسبة 12.85%.وتضمن القرار فرض رسوم إغراق على باقي الشركات المصرية المصنعة لهذا المنتج بنسبة 42.62%.وكان قرار نُشر في الجريدة الرسمية التركية، في وقت سابق، أشار إلى أن تركيا فرضت رسوم مكافحة إغراق على بعض واردات الصلب من الصين وروسيا والهند واليابان، وكانت الرسوم الأعلى على الواردات من الصين.وذكر القرار أن الرسوم المفروضة ستراوح بين 6.10 % و43.31% من أسعار التكلفة والتأمين والشحن، في خطوة تهدف إلى مكافحة «المنافسة غير العادلة» استجابة لمطالب من المنتجين المحليين العام الماضي.وجاء أيضاً في القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن تحقيقاً بشأن واردات الصلب المدرفل على الساخن، طالب بإجرائه منتجون محليون، أظهر أن الإغراق المحتمل للصلب من جانب الصين وروسيا والهند واليابان يهدد بإلحاق ضرر بالإنتاج المحلي.ووفقاً للقرار، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الصين تراوح بين 15% و43%، في حين تراوح الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من روسيا والهند واليابان بين 6% و9%.