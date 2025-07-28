أعلنت الحكومة الروسية اليوم، أنها فرضت حظرا مؤقتا على تصدير شركات النفط للبنزين حتى 31 أغسطس القادم.وأشارت الحكومة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلية خلال فترة الطلب الموسمي المرتفع وضمان إمدادات كافية من الوقود للمزارعين الروس.وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن القيود ستستثني الإمدادات إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، وهو مجموعة من خمس دول سوفيتية سابقة، وإلى دول مثل منغوليا التي أبرمت روسيا معها اتفاقيات حكومية دولية بشأن إمدادات الوقود.وفي تصريحات سابقة أدلى بها مطلع الشهر الحالي، أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الحكومة تتابع أوضاع السوق لتقييم الحاجة إلى فرض قيود إضافية إذا لزم الأمر.وسجلت أسعار البنزين بالجملة في بورصة سان بطرسبرغ ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأسبوع الماضي، إذ بلغ سعر بنزين «إيه آي-95» مستوى قياسيا عند 76.293 روبل (حوالى 963 دولارا) للطن المتري.وتنتج روسيا أكثر من 40 مليون طن من البنزين سنويا، فيما أفادت المصادر بأن صادرات البنزين ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بنسبة تقارب 25% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.51 مليون طن.وكانت الحكومة الروسية قد طبقت حظرا مؤقتا على تصدير البنزين عدة مرات على مدى العامين الماضيين لمواجهة نقص الوقود وارتفاع الأسعار.يذكر أن قيود التصدير لا تنطبق في السابق إلا على كمية محدودة من البنزين الذي تبيعه شركات إعادة بيع في الخارج، في حين كان يُسمح لشركات النفط الكبرى بالتصدير.