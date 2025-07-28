ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار ما يعادل 2.4% عند مستوى 70.07 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار ما يعادل 2.5% عند مستوى 66.78 دولار للبرميل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، أمس، توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري ضخم، إضافة إلى التعريفات الجمركية بنسبة 15%.وقال ترمب في كلمة بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في أسكتلندا: «أعتقد أن هذا أكبر اتفاق تم التوصل إليه على الإطلاق».وأوضح أنه بموجب الاتفاق الجديد، يوافق الاتحاد الأوروبي على شراء منتجات طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى المعدات العسكرية، كما سيستثمر الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي، مع فتح أسواقه أمام المنتجات الأمريكية دون رسوم جمركية، مبيناً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات.من جانبها، أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ووصفته بأنه «جيد».وأعلن وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من أغسطس لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين هي نهائية ولن يتم تمديدها.وقال لوتنيك لشبكة فوكس نيوز: «لا توجد تمديدات ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محددة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال».