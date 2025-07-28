أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيقوم بالإعلان عن الرسوم على قطاع الأدوية في القريب العاجل.من جهتها، رحبّت بلجيكا بالاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إذ عبّر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر عن ارتياحه لهذا التطور.وهنّأ دي ويفر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على دورها القيادي في المفاوضات التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مشيداً بجهودها الدبلوماسية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.وأشار إلى أن هناك العديد من النقاط التي لا تزال بحاجة إلى توضيح، محذراً في الوقت نفسه من التسرع في الاحتفال، في ظل ما وصفه بتهديدات مستمرة بفرض رسوم جمركية مرتفعة قد تعرقل انسيابية التبادل التجاري.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن أخيراً توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى اتفاق تجاري ضخم، إضافة إلى التعريفات الجمركية بنسبة 15%.وقال ترمب في كلمة بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أسكتلندا: «أعتقد أن هذا أكبر اتفاق تم التوصل إليه على الإطلاق».وأوضح أنه بموجب الاتفاق الجديد، يوافق الاتحاد الأوروبي على شراء منتجات طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى المعدات العسكرية، كما سيستثمر الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي، مع فتح أسواقه أمام المنتجات الأمريكية دون رسوم جمركية، مبيناً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السيارات.من جانبها، أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ووصفته بأنه «جيد».