رحبّت بلجيكا بالاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه، أمس، بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إذ عبّر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر عن ارتياحه لهذا التطور.وهنّأ دي ويفر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على دورها القيادي في المفاوضات التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مشيداً بجهودها الدبلوماسية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.وأشار إلى أن هناك العديد من النقاط التي لا تزال بحاجة إلى توضيح، محذراً في الوقت نفسه من التسرع في الاحتفال، في ظل ما وصفه بتهديدات مستمرة بفرض رسوم جمركية مرتفعة قد تعرقل انسيابية التبادل التجاري.ودعا رئيس الوزراء البلجيكي، الولايات المتحدة للعودة إلى تبني قيم التجارة الحرة التي عدّها حجر الزاوية في بناء ازدهار مشترك بين الشعوب، مؤكداً أهمية تعزيز السوق الأوروبية داخلياً، مشيراً أيضاً إلى أن تنويع شبكة الشراكات التجارية على الصعيد العالمي بات أمراً ضرورياً في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.كما أعرب عن أمله أن تتحول أوروبا إلى منارة لنموذج تجاري منفتح وعادل وموثوق، إذ إن العالم بحاجة ماسّة إلى هذا النموذج في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية.