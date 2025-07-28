ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الاثنين، لتسجّل أعلى مستوى لها في 4 أشهر، مدفوعة بمكاسب أسهم السيارات والأدوية، وذلك بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة. وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.8%، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في 4 مارس الماضي، مسجلاً انتعاشاً بنسبة 19.5% منذ أدنى مستوياته في أبريل.
وكانت معظم البورصات الإقليمية في المنطقة إيجابية أيضاً، حيث ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني (FTSE) بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7%، كما قفز مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.1%.
وفي آسيا تباينت مؤشرات الأسهم، بعدما سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، مع اختتام أسبوع آخر من المكاسب.
وتراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1% ليصل إلى 41056.81 نقطة.
وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4% ليصل إلى 25490.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3587.25 نقطة.
واستقر مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي دون تغيير تقريباً عند 3195.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8688.40 نقطة.
وتراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.1%. وأغلقت الأسواق في تايلند بمناسبة عطلة رسمية. وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة الجمعة الماضية، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بنسبة 0.4% ليصل إلى 6388.64 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الخامسة في أسبوع.
وكانت معظم البورصات الإقليمية في المنطقة إيجابية أيضاً، حيث ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني (FTSE) بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7%، كما قفز مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.1%.
وفي آسيا تباينت مؤشرات الأسهم، بعدما سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، مع اختتام أسبوع آخر من المكاسب.
وتراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1% ليصل إلى 41056.81 نقطة.
وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4% ليصل إلى 25490.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3587.25 نقطة.
واستقر مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي دون تغيير تقريباً عند 3195.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8688.40 نقطة.
وتراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.1%. وأغلقت الأسواق في تايلند بمناسبة عطلة رسمية. وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة الجمعة الماضية، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بنسبة 0.4% ليصل إلى 6388.64 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الخامسة في أسبوع.