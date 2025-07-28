ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الاثنين، لتسجّل أعلى مستوى لها في 4 أشهر، مدفوعة بمكاسب أسهم السيارات والأدوية، وذلك بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة. وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.8%، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في 4 مارس الماضي، مسجلاً انتعاشاً بنسبة 19.5% منذ أدنى مستوياته في أبريل.وكانت معظم البورصات الإقليمية في المنطقة إيجابية أيضاً، حيث ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني (FTSE) بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7%، كما قفز مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.1%.وفي آسيا تباينت مؤشرات الأسهم، بعدما سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، مع اختتام أسبوع آخر من المكاسب.وتراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1% ليصل إلى 41056.81 نقطة.وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4% ليصل إلى 25490.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3587.25 نقطة.واستقر مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي دون تغيير تقريباً عند 3195.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8688.40 نقطة.وتراجع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.1%. وأغلقت الأسواق في تايلند بمناسبة عطلة رسمية. وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة الجمعة الماضية، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بنسبة 0.4% ليصل إلى 6388.64 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الخامسة في أسبوع.