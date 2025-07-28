ارتفع اليورو عقب الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فيما ظل الدولار دون تغيير عند 147.68 ين ياباني.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 97.534.واستقر اليورو عند 1.1763 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.2% حتى الآن في آسيا، وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2% لتصل إلى 173.78 ين.وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.34385 دولار، بانخفاض يقارب 0.1%.وسجّل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعاً 0.2%، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى اتفاق تجاري ضخم، إضافة إلى التعريفات الجمركية بنسبة 15%.وقال ترمب في كلمة بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أسكتلندا: «أعتقد أن هذا أكبر اتفاق تم التوصل إليه على الإطلاق».وأوضح أنه بموجب الاتفاق الجديد يوافق الاتحاد الأوروبي على شراء منتجات طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى المعدات العسكرية، كما سيستثمر الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي، مع فتح أسواقه أمام المنتجات الأمريكية دون رسوم جمركية، مبيناً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السيارات.من جانبها، أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ووصفته بأنه «جيد».وأعلن وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من أغسطس لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين هي نهائية ولن يتم تمديدها.وقال لوتنيك لشبكة «فوكس نيوز»: «لا توجد تمديدات ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محددة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد حدد في أوائل أبريل الماضي مهلة 90 يوماً للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كان من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو الجاري.