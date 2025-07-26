أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في البرازيل ظل أعلى كثيراً من النطاق المستهدف للبنك المركزي في قراءته في منتصف يوليو الجاري، بينما يجتمع صناع السياسات الأسبوع القادم لحضور اجتماع من المتوقع على نطاق واسع أن يبقوا فيه أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين.وقالت وكالة الإحصاء البرازيلية: «إن التضخم في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بلغ 5.30% في الـ12 شهراً حتى منتصف يوليو الجاري، ارتفاعاً من 5.27% في الشهر السابق وأعلى قليلاً من 5.26% التي توقعها خبراء اقتصاديون».ويستهدف البنك المركزي البرازيلي معدل التضخم عند 3%، زائداً أو ناقصاً 1.5 نقطة مئوية، وتعهد صناع السياسات بإعادته إلى هذا المستوى.ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس بين شهري سبتمبر ويونيو، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي الذي يحدده بنك سيليك إلى 15%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2006.وفي الشهر الماضي، أشار البنك إلى توقف «مطول للغاية» لتقييم آثار هذه الزيادات.وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس كيمبرلي سبيرفيشتر الذي يتوقع أن تسمح الظروف بخفض أسعار الفائدة مع بداية العام: «إن أرقام التضخم في منتصف الشهر لا تعطي صناع السياسات أي سبب للنظر في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى».ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي، المعروفة باسم كوبوم، يومي 29 و30 يوليو الجاري.