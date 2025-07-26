أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن تفاؤله بشأن قرب توقيع بلاده على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية.وقال خلال مشاركته في حلقة نقاشية بمركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن: «أعتقد أننا نقترب جداً من الانتهاء من اتفاق مع الولايات المتحدة، وفرقنا موجودة هنا في واشنطن تناقش وتعقد اجتماعات افتراضية».وأضاف: «إن الأمر لن يستغرق شهوراً، ولا حتى أسابيع، بل فقط أياماً». وأشار إلى أنه توجد رغبة ثنائية للعمل على بناء شراكة قوية وطويلة الأمد.من ناحية أخرى، أكّد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن الاتحاد الأوروبي يعدّ أحد أكبر الشركاء التجاريين لباكستان، مجددا التزام حكومته بالبرنامج الأوروبي للامتيازات التجارية.صرح بذلك خلال لقائه الليلة الماضية في مكتبه بإسلام آباد سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى باكستان، رينا كيونوكا.من جانبها أكّدت السفيرة الأوروبية التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع باكستان.