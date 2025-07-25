قلص «جولدمان ساكس» و«جيه بي مورجان» توقعاتهما بشأن وتيرة خفض الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، وذلك بعد يوم من قرار المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.وأكد مصرف «جولدمان ساكس» في مذكرة صدرت أمس (الخميس) أنه لم يعد يتوقع أن يُقدم المركزي الأوروبي على أي خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الحالي.ويرى محللو المصرف الأمريكي، أن تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي «كريستين لاجارد» تعكس ميلًا لدى أعضاء البنك للإبقاء على الفائدة دون تغيير ما لم يشهد الاقتصاد تدهورًا كبيرًا في الفترة القادمة.فيما أرجأ «جيه بي مورجان» في مذكرة عن توقعاته لخفض الفائدة إلى أكتوبر، بدلًا من سبتمبر كما كان متوقعًا في السابق.