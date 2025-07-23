كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو، بالمقارنة بتوقعات محللين بتراجعها 1.6 مليون.وأضافت الإدارة، أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 455 ألف برميل خلال الأسبوع.وذكرت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 87 ألف برميل يومياً، في حين زادت معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية في الأسبوع.وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين انخفضت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 231.1 مليون، مقارنة بتوقعات المحللين بتراجع 0.9 مليون.وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 2.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 109.9 مليون مقابل توقعات بانخفاض 1.1 مليون برميل.وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 740 ألف برميل يومياً.وكان عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة قد تراجع للأسبوع الثاني عشر على التوالي، ما أنذر بحدوث انخفاض كبير في الإمدادات الأمريكية من الخام، بحسب ما أظهرته بيانات صدرت أخيراً عن شركة «بيكر هيوز».ووفقاً للبيانات، انخفض عدد منصات التنقيب عن الخام بمقدار منصتين إلى 422 منصة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من يوليو.وورد في البيانات أن عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي ارتفع بمقدار 9 منصات إلى 117 منصة خلال الفترة نفسها.