ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم (الأربعاء) مدفوعة بتفاؤل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد أن أبرمت اليابان صفقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات إلى 15% بدلاً من 25% المقترحة. وكانت الفلبين قد توصلت إلى اتفاق مماثل يفرض رسوم بنسبة 19% على صادراتها إلى أمريكا.وأعلن ترمب أن مفاوضين من الاتحاد الأوروبي سيصلون إلى واشنطن، اليوم، لبحث اتفاق تجاري، مما أثار آمالاً بتجنب رسوم جمركية مرتفعة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس القادم.وارتفع مؤشر يورو ستوكس 600 بنسبة 1%، مع قفزة في أسهم شركات السيارات بنسبة 3.6%، بينما سجل مؤشر الأسهم البريطانية (FTSE) مستوى قياسياً بارتفاع 0.5%.وفي اليابان، قفز مؤشر نيكي بنسبة 3.7% بدعم من صعود أسهم شركات السيارات مثل مازدا (18%) وتويوتا (14%)، بعد تأكيد خفض الرسوم الجمركية.وارتفعت أسهم شركات السيارات الكورية الجنوبية وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة.وأشار محللون إلى أن الاتفاقية مع اليابان قللت من المخاطر الاقتصادية، مما يتيح لبنك اليابان رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.وفي تطور آخر، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عن محادثات في ستوكهولم الأسبوع القادم لتمديد الموعد النهائي للتفاوض مع الصين حتى 12 أغسطس.وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية بنسبة 0.7%، بينما تراجعت أسهم جنرال موتورز الأمريكية بنسبة 8.1% بعد تأثر أرباحها بمليار دولار بسبب الرسوم الجمركية، واستقرت أسعار النفط، حيث ارتفع خام برنت إلى 68.77 دولار للبرميل، والخام الأمريكي إلى 65.48 دولار.