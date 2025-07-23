توقّع بنك غولدمان ساكس أن ترتفع رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأساسية المتبادلة من 10% إلى 15%، مع فرض 50% على النحاس والمعادن الحيوية؛ ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الضغوط التضخمية وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.وأشار البنك إلى أن التضخم الأساسي قد يبلغ 3.3% في عام 2025، مقارنة بتقدير سابق عند 3.4%، على أن يتراجع تدريجياً إلى 2.7% في 2026، و2.4% في 2027، وهي نسب تبقى أعلى من التقديرات السابقة.وعلى صعيد النمو، رجّح «غولدمان» أن تؤدي الرسوم إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنقطة مئوية كاملة في 2025، و0.4 نقطة في 2026، و0.3 نقطة مئوية في 2027، ما دفع البنك إلى خفض توقعاته لنمو 2025 إلى 1%.كما توقّع البنك فرض رسوم جديدة على الشاحنات الثقيلة والطائرات في عام 2026، مع تأجيل تطبيق زيادات جمركية على قطاع الأدوية إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في 2026.يذكر أن بنك مورغان ستانلي قد أعلن في وقت سابق، أن توزيع تطبيق الرسوم الجمركية على مدى العام 2025 سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.وأشار البنك إلى أنه بحلول عام 2026، يتوقع أن يشهد النمو في الولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً؛ بسبب هذه الرسوم وسياسات أخرى، لافتاً إلى أنه من الواضح جداً أن الرسوم الجمركية تؤدي إلى زيادة التضخم وتبطئ النمو الاقتصادي، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في الدول المستهدفة.