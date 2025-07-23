سجّل القطاع غير المصرفي في الصين تدفقاً لرأس المال العابر للحدود قدره 127.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، مواصلاً بذلك اتجاه التدفق الصافي الذي بدأ في النصف الثاني من العام الماضي.وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أمس، أن ميزان المدفوعات في الصين لا يزال مستقراً، لافتة إلى أن سوق النقد الأجنبي في البلاد لا تزال تعمل بسلاسة وبطريقة منظمة.وبلغ إجمالي الإيرادات والنفقات العابرة للحدود للشركات والأفراد في القطاع غير المصرفي 7.6 تريليون دولار أمريكي خلال النصف الأول، ما يمثل رقماً قياسياً للفترة نفسها.يُذكر أن نحو 53% من الإيصالات والمدفوعات العابرة للحدود كانت مقومة بالرنمينبي، أو اليوان الصيني.وكان فائض الميزان التجاري للصين قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، إذ تم تعديله بشكل طفيف من التقدير الأولي البالغ 165.6 مليار دولار، ولكنه زاد بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بـ47.2 مليار دولار من الفترة المقابلة للعام السابق.وعكست هذه الزيادة ارتفاع الصادرات نتيجة تباطؤ الطلب المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية التي دفعت الشركات إلى زيادة المبيعات الخارجية لتحقيق أهدافها. وزاد فائض السلع إلى 237.5 مليار دولار من 125.1 مليار دولار في العام الماضي.في الوقت نفسه، يضيق عجز الخدمات قليلاً إلى 59.3 مليار دولار من 61.3 مليار دولار، وتناقص عجز الدخل الأساسي إلى 15.5 مليار دولار من 20.1 مليار دولار. وظل فائض الدخل الثانوي مستقراً نسبياً عند 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ0.5 مليار دولار قبل عام.