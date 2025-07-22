كشف مصادر قضائية أن قضاة فرنسيين أمروا اليوم بمحاكمة وزيرة الثقافة رشيدة داتي، والمدير التنفيذي السابق لإحدى أشهر شركات السيارات كارلوس غصن بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة في قضية تتعلق بدفع أموال نظير استشارات، بحسب ما نشرته مواقع إخبارية.وكان مكتب المدعي العام الفرنسي للجرائم المالية طلب في نوفمبر 2024 محاكمة داتي، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تترشح لمنصب رئيس بلدية باريس في مارس 2026، ورئيس إحدى شركات السيارات السابق غصن في إطار تحقيق بالفساد.وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقته داتي من تحالف للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعد أن استقالت من منصبها وزيرة للعدل عام 2009 للترشح للبرلمان الأوروبي.ونفت داتي وجود مخالفات تتعلق بما تقاضته من أموال خلال تلك الفترة، كما نفى غصن اتهامات إساءة استخدام السلطة الموجهة ضده.وهرب غصن من اليابان في صندوق على متن طائرة خاصة إلى لبنان.ولم يصدر تعليق عن ممثلي داتي حتى الآن، في حين لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من ممثلي غصن.ولم يغادر غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، لبنان منذ 2019؛ بسبب نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) في اليابان.