علّقت وزارة العمل اليونانية العمل في الخارج، اليوم، في العديد من المناطق بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 43 درجة مئوية في البلاد.وجاء في بيان للوزارة أنه بالنظر إلى درجات الحرارة ومستويات عدم الراحة المرتفعة يمنع العمل في الخارج الثلاثاء من الساعة 12:00 إلى 17:00 (9:00 إلى 14:00 بتوقيت غرينتش) في العديد من المناطق.ويشمل القرار العاملين في ورش البناء والأشغال العامة ومواقع الصيانة البحرية، إضافة إلى خدمات التوصيل في العديد من المناطق بما فيها أثينا والوجهات السياحية مثل الجزر الأيونية ورودس (جنوب شرق).ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أثينا وثيسالونيكي، الثلاثاء، لتصل ذروتها في وسط اليونان مع 43 درجة مئوية.وقدرت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل العاصمة، الخميس، 41 درجة مئوية.يذكر أن اقتصاد اليونان قائم على الخدمات والقطاعات الصناعية. وساهم القطاع الزراعي بما يقدر بـ4% من الناتج الاقتصادي الوطني. واحتلت اليونان المرتبة السابعة بين الدول الأكثر زيارة في الاتحاد الأوروبي والمرتبة 16 في العالم.