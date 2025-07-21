حذّر «جيه بي مورجان» من أن الاستثمار في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والشركات عالية النمو بات متركزاً بشكل مفرط، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 30 عاماً، ما قد يشكل خطراً على السوق الأمريكية ككل.وأوضح البنك في مذكرة بحثية نُشرت اليوم أن «الإقبال الكبير على أسهم شركات مثل «إنفيديا» و«كوينبيس» و«بالانتير» بلغ مستويات تاريخية من التكدس الاستثماري»، محذراً من أن «هذا التركّز يشير إلى حالة من الثقة الزائدة في الأسواق».ويرى البنك أن الوقت قد يكون مناسباً للعودة إلى الأسهم القيادية المستقرة، التي تراجعت عن أداء السوق في الأشهر الأخيرة، لكنها مرشحة لتحقيق أداء أفضل إذا تراجعت موجة المضاربة الحالية.وأشار كبير إستراتيجيي الاستثمار في البنك دوبرافكو لاكوس بوجاس إلى أن التقييمات المرتفعة لبعض الأسهم، التي تُتداول وفق مضاعف أرباح يتجاوز 160 مرة، مقارنةً بمتوسط 22 مرة لمؤشر «إس آند بي 500»، تعكس توقعات مفرطة باستمرار المكاسب.وقال: «هذا الاتجاه يُعيد إلى الأذهان فترات سابقة من التوجّه الجماعي نحو قطاعات بعينها، مثل ما حدث في بداية العام مع أسهم الذكاء الاصطناعي الكبرى، وفي أبريل الماضي عندما اتجه المستثمرون نحو أسهم منخفضة التقلب».يذكر أن مؤشر «ناسداك» الأمريكي تجاوز مستوى 21 ألف نقطة، لأول مرة في بداية تداولاته الأسبوعية اليوم (الإثنين)، مع متابعة المستثمرين لآخر تطورات المحادثات التجارية، وترقبهم لانطلاق موسم أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الأسبوع، بعد أن انتهى القطاع المصرفي من إعلان نتائجه الفصلية بالأسبوع الماضي.وقد أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاعات؛ إذ سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6% خلال الأسبوع الماضي، بينما صعد Nasdaq بنسبة 1.5%، في حين سجل مؤشر Dow Jones تراجعاً طفيفاً.