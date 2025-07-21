ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، إذ يترقب المتعاملون المزيد من التطورات بشأن المحادثات التجارية الأمريكية وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سياسته النقدية هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3353.81 دولار للأوقية (بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3360.50 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 38.24 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4% ليصل إلى 1427.05 دولار، وحقق البلاديوم مكاسب بنسبة 0.6%، ليصل إلى 1248.50 دولار.