يتزايد إقبال المستثمرين في الديون الأمريكية الرديئة على السندات الأعلى مخاطرة، رغم التحذيرات المتكررة من كبار المراقبين في السوق، وعلى رأسهم جيمي ديمون، من أن تقييمات الائتمان باتت مبالغاً فيها.وحققت السندات المصنفة في نطاق «CCC» مكاسب بلغت 0.75% منذ بداية الشهر الجاري، متجاوزة أداء جميع فئات التصنيف الأخرى، بما في ذلك السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار.في المقابل، سجّلت السندات الرديئة الأعلى تصنيفاً، ضمن درجة «BB»، الأداء الأسوأ بين الديون المصنفة بأنها للمضاربة، في إشارة إلى تخلّي المستثمرين عن السندات الأقل مخاطرة لصالح تلك التي توفر عوائد أعلى.ويمثل هذا التحوّل انعكاساً لما شهدته السوق في شهري مارس وأبريل الماضيين، عندما أدت مخاوف المستثمرين من السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تحقيق السندات المصنفة عند درجة «BB» أفضل أداء ضمن فئة السندات الرديئة. أما الآن ومع انحسار تلك المخاوف وتسجيل سوق الأسهم مستويات قياسية جديدة، بات المستثمرون أكثر استعداداً لتحمّل المخاطر.وقال كبير إستراتيجيي الاستثمار لدى «بي جي آي إم فيكسد إنكم» روبرت تيب: «مع شعور المستثمرين براحة أكبر، بدأوا في السعي وراء المخاطرة».ورغم هذا التوجه، ليس كل مراقبي السوق مقتنعين بأن صورة الائتمان تتحسن. فقد صرّح الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان تشيس آند كو» جيمي ديمون بأن فوارق أسعار الائتمان منخفضة بشكل غير طبيعي. وذلك بعد شهر من قوله إنه لو كان مدير صندوق، لما اشترى الائتمان.