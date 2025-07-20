شهدت الفترة بين أبريل ويونيو 2025 أعداداً قياسية من المستثمرين الذين باعوا العملات الذهبية إلى دار السك الملكية البريطانية لتحقيق أرباح معفاة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مدفوعين بارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة.

وسجلت قيمة العملات الذهبية المباعة إلى دار السك الملكية أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة قدرها 75% مقارنة بالربع السابق، و55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة «Mail online»

وتدير دار السك برنامجاً لإعادة الشراء يتيح للعملاء بيع عملاتهم الذهبية.

وفي مثال بارز، اشترى مستثمر عملات ذهبية من دار السك في أكتوبر 2024 عندما كان سعر الذهب 1972.40 جنيه إسترليني، ثم باعها في يونيو 2025 محققاً ربحاً معفى من الضرائب بقيمة 70 ألف جنيه إسترليني، حيث ارتفع سعر الذهب إلى 2447.74 جنيه إسترليني.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، الذي سجل 5 مستويات قياسية جديدة بالجنيه الإسترليني، ووصل إلى ذروته عند 2611.66 جنيه إسترليني في أبريل، هو المحرك الرئيسي لزيادة مبيعات المستثمرين.

وأدى ذلك إلى تفاعل غير مسبوق من المستثمرين البريطانيين، وفقاً لدار السك الملكية.

وأسهم الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على العملات الذهبية والسبائك الصادرة عن دار السك، التي تُعتبر عملة قانونية، في زيادة الطلب القياسي، بينما لا تخضع السبائك والعملات الذهبية المشتراة من خارج دار السك لهذا الإعفاء.

على الرغم من النشاط القياسي في إعادة البيع، تفوقت مشتريات العملات الذهبية على المبيعات بنسبة 6:1، وفقاً لدار السك.

كما سجلت مبيعات العملات الذهبية عبر الإنترنت ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 117% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم انخفاض بنسبة 11% مقارنة بالربع السابق.

وشهدت مبيعات العملات الذهبية في الربع الأول من 2025 قفزة بنسبة 329% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

كما ارتفعت مبيعات جميع المعادن الثمينة من دار السك بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي، مع نمو ملحوظ في مبيعات الفضة والبلاتين، حيث زادت مبيعات الفضة بنسبة 51%، والبلاتين بنسبة 188% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام السابق.

وقال مدير رؤى السوق في دار السك الملكية ستيوارت أورايلي: «نشهد سلوكاً استراتيجياً من المستثمرين لإعادة توازن محافظهم الاستثمارية والتحول نحو الفضة والبلاتين. ارتفاع النشاط في الفضة والبلاتين إلى جانب صعود الذهب يظهر تزايد وعي المستثمرين البريطانيين بقيمة المعادن الثمينة الأخرى، حيث غالباً ما تتبع الفضة والبلاتين قيادة الذهب خلال الارتفاعات الكبرى.

بدورها، سلمت خزائن دار السك كميات كبيرة من السبائك، بما في ذلك سبائك ذهب بوزن 400 أوقية وسبائك فضة بوزن 1000 أوقية، لتلبية الطلب القياسي من العملاء، مع معالجة أعلى مستويات إعادة البيع من العملاء على الإطلاق.

كما شهدت مجموعة «ديجي غولد» المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، التي تتيح للمستثمرين شراء كميات جزئية من السبائك المخزنة في خزائن دار السك، نمواً هائلاً عبر جميع المعادن، مع نمو ملحوظ في الفضة والبلاتين.

وارتفعت مبيعات الذهب الرقمي بنسبة 103% على أساس سنوي، بينما قفزت مبيعات البلاتين الرقمي بنسبة 798%، ومبيعات الفضة الرقمية بنسبة 1158%، مقارنة بالربع الأول من 2024.