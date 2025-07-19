أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات ضد المكسيك بسبب قرارات الحكومة المكسيكية إلغاء بعض مواعيد رحلات شركات الطيران الأمريكية وإجبار شركات الشحن الأمريكية على نقل عملياتها إلى مدينة مكسيكو.وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي، في بيان: «الوزارة قد ترفض طلبات الرحلات الجوية من المكسيك إذا لم تُعالج الحكومة مخاوف الولايات المتحدة بشأن القرارات المتخذة في عامي 2022 و2023».كما تقترح الوزارة رفع الحصانة من مكافحة الاحتكار عن مشروع دلتا إيرلاينز المشترك مع إيرومكسيكو لمعالجة قضايا المنافسة في السوق.وقالت وزارة النقل: «المكسيك لم تلتزم باتفاقية النقل الجوي الثنائية منذ عام 2022، عندما ألغت فجأةً مواعيد محددة، ثم أجبرت شركات الشحن الأمريكية على نقل عملياتها في عام 2023».وقال دافي إن من المتوقع أن تسمح المكسيك بالبناء لتخفيف الازدحام في مطار بينيتو خواريز الدولي في مدينة مكسيكو سيتي، لكن هذا لم يتحقق بعد ثلاث سنوات.وأضافت الوزارة: «من خلال تقييد الفتحات وإلزام جميع عمليات الشحن بالخروج من المكسيك، فإن المكسيك قد أخلت بوعدها، وأحدثت اضطراباً في السوق، وتركت الشركات الأمريكية تتحمل ملايين الدولارات من التكاليف المتزايدة».وأصدرت وزارة النقل مجموعة من الأوامر التي تلزم شركات الطيران المكسيكية بتقديم جداول إلى الوزارة لجميع عملياتها في الولايات المتحدة، التي تتطلب الحصول على موافقة أمريكية مسبقة قبل تشغيل أي رحلات طيران مستأجرة لطائرات ركاب أو شحن كبيرة من الولايات المتحدة أو إليها.