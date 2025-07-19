أعلن كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين ريوسي أكازاوا، اليوم، أنه يعتزم زيارة واشنطن خلال الأيام القادمة لإجراء مزيد من المحادثات على المستوى الوزاري مع الولايات المتحدة.وقال أكازاوا للصحفيين في مقاطعة أوساكا: «أعتزم مواصلة السعي بجد للتوصل إلى اتفاق مفيد لكل من اليابان والولايات المتحدة، مع الحفاظ على مصلحتنا الوطنية».وزار كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا واشنطن سبع مرات منذ أبريل الماضي للتفاوض مع مسؤولين كبار، من بينهم بيسنت، بغية إقناع إدارة ترمب بالتخلي عن خططها. غير أن هذه اللقاءات لم تُفْضِ إلى اتفاق، ما ترك الشركات والمستهلكين في اليابان في حالة من القلق والاستياء.وتأمل طوكيو في التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس، حتى تتجنب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من اليابان.وزار أكازاوا أوساكا لاستضافة وفد أمريكي بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي شارك في فعالية اليوم الوطني الأمريكي في معرض إكسبو الدولي 2025. وقال أكازاوا إنه لم يناقش الرسوم الجمركية مع بيسنت.وأكد بيسنت أمس، أن اتفاقاً تجارياً مع اليابان ما زال «ممكناً»، في ختام اجتماع في طوكيو مع مسؤولين يابانيين رفيعي المستوى.وبعد لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا وكبير المفاوضين في مسائل الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا، كتب بيسنت في منشور على «إكس» أن «اتفاقاً جيداً هو أهم من اتفاق مستعجل، وما زال التوصل إلى اتفاق تجاري يعود بالنفع على الطرفين بين الولايات المتحدة واليابان ممكناً». وأضاف: «أتطلع لمواصلة المناقشات الرسمية في المستقبل».وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات اليابانية اعتباراً من الأول من أغسطس القادم، فضلاً عن التعرفات الباهظة المطبقة أصلاً على السيارات والفولاذ والألمنيوم.