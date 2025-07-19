تخطط وزارة الصناعة الصينية لحظر إعادة بيع السيارات في غضون 6 أشهر من تسجيلها الأولي، كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة مبيعات ما يُسمى بالسيارات المستعملة عديمة الأميال.وظهرت السيارات المستعملة عديمة الأميال في الصين نتيجة للمنافسة الشرسة على المبيعات في أكبر سوق سيارات في العالم، التي تعاني من حرب أسعار وحشية استمرت سنوات بسبب فائض الطاقة الإنتاجية المزمن.وتتضمن هذه الممارسة تأمين السيارة الجديدة قبل بيعها، ما يسمح لشركات صناعة السيارات وتجارها بتحقيق أهداف المبيعات، لكنها قد تسبب متاعب للعملاء.وأشارت مجلة «أوتو ريفيو» التابعة لجمعية مصنعي السيارات الصينية، إلى الخطة في مقال افتتاحي نُشر على حسابها على منصة وي تشات.وقالت: «إن جمعية تجار السيارات الصينية، وهي مجموعة صناعية أخرى، اقترحت بشكل منفصل نظاماً ترميزياً لصادرات السيارات المستعملة».وأضافت الافتتاحية أن شركتي شيري وبي واي دي من بين الشركات التي تخطط لمحاسبة التجار على المخالفات، بما في ذلك ترخيص السيارات قبل بيعها.وفي حال تطبيق هذه الإجراءات، سيمثل هذا أول إجراء سياسي تتخذه الحكومة الصينية لوقف هذه الممارسة التي أصبحت قضية وطنية بعد أن انتقدها الرئيس التنفيذي لشركة جريت وول موتور وي جيانجون، في مايو الماضي.