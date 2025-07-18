ربحت العملات الرقمية المشفرة نحو 785 مليار دولار، منذ بداية شهر يوليو الجاري، ويتوقع تسجيلها مستويات قياسية بسبب:1- دعم الرئيس دونالد ترمب، الذي وصف نفسه بـ«رئيس العملات الرقمية».2- مناقشة الكونغرس لقوانين تضع إطاراً تنظيمياً لصناعة الأصول الرقمية.3- ارتفاع القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى نحو 3.81 تريليون دولار.4- الطلب المؤسسي القوي، وتوقعات بمزيد من المكاسب، وزيادة المستثمرين.5- وجود تحول هيكلي في كيفية إدراك «الرقمية» كجزء من النظام المالي العالمي.