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ربحت العملات الرقمية المشفرة نحو 785 مليار دولار، منذ بداية شهر يوليو الجاري، ويتوقع تسجيلها مستويات قياسية بسبب:

1- دعم الرئيس دونالد ترمب، الذي وصف نفسه بـ«رئيس العملات الرقمية».

2- مناقشة الكونغرس لقوانين تضع إطاراً تنظيمياً لصناعة الأصول الرقمية.

3- ارتفاع القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى نحو 3.81 تريليون دولار.

4- الطلب المؤسسي القوي، وتوقعات بمزيد من المكاسب، وزيادة المستثمرين.

5- وجود تحول هيكلي في كيفية إدراك «الرقمية» كجزء من النظام المالي العالمي.
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