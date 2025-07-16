أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو، لتصل إلى 422.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات تراجع قدره 0.55 مليون برميل فقط.في المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 3.4 مليون برميل إلى 232.9 مليون برميل، خلافاً للتوقعات التي أشارت إلى انخفاضها بمقدار مليون برميل.كما صعدت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.2 مليون برميل إلى 107 ملايين برميل، متجاوزة توقعات زيادة طفيفة قدرها 0.2 مليون برميل.وأشارت البيانات إلى ارتفاع مخزونات الخام في مركز «كاشينج» بولاية أوكلاهوما بـ213 ألف برميل، في حين تراجع استهلاك المصافي من الخام بمقدار 157 ألف برميل يومياً، وانخفضت معدلات تشغيلها بنسبة 0.8% إلى 93.9%.كما تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بنحو 395 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة.وعلى صعيد أسعار النفط، صعدت الأسعار في تعاملات اليوم مدعومةً بتوقعات باستمرار نمو الطلب في كل من أمريكا والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وذلك في ظل مؤشرات على تحسّن التوقعات الاقتصادية العالمية.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.2% لتسجّل 68.87 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.3% لتصل إلى 66.78 دولار.ويأتي هذا الصعود بعد تراجع استمر يومين، إذ تجاهلت السوق إلى حد كبير احتمال اضطراب الإمدادات عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي.