سجّل الدولار أعلى مستوى في 15 أسبوعاً مقابل الين اليوم، بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت ارتفاعاً في أسعار المستهلكين في يونيو الماضي.وانخفض اليورو في أحدث تعاملاته 0.27 %إلى 1.1631 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 25 يونيو الماضي، ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.66% إلى 148.68 يناً، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من أبريل. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.21 % إلى 1.3399 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي.وكان مؤشر الدولار قد تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تقييم الأسواق الإجراءات الجمركية الأخيرة التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، وهو ما أثار حالة من الحذر في الأسواق.وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.15% إلى 97.41 نقطة في تمام الساعة 12:33 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.وابتعد الدولار بذلك عن أعلى مستوى له منذ الخامس والعشرين من يونيو، والذي لامسه أمس عند 97.837 نقطة قبل أن يفقد الزخم بعد ذلك.وارتفع اليورو بنسبة طفيفة 0.1% إلى 1.1732 دولار، مع تقييم تصريحات مسؤولي المفوضية الأوروبية بشأن التقدم في المفاوضات التجارية بين بروكسل وواشنطن.وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3612 دولار، فيما استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 146.2 ين.تأتي هذه التحركات عقب إعلان ترمب، أخيراً، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، تدخل حيّز التنفيذ مطلع أغسطس القادم، مع فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس.